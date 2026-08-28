SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 95.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Thurgauer Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.052 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Thurgauer Kantonalbank-Papiere wären am 27.08.2026 170.35 CHF wert, da der Schlussstand 162.00 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 70.35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Thurgauer Kantonalbank belief sich zuletzt auf 647.72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch