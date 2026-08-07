Thurgauer Kantonalbank Aktie 23135110 / CH0231351104
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr gelohnt?
Wer vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Thurgauer Kantonalbank-Anteile bei 155.50 CHF. Bei einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.643 Thurgauer Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 100.32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 156.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.32 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Thurgauer Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 631.59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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