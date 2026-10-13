Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Temenos-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Temenos-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 135.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Temenos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7.407 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 518.52 CHF wert. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 518.52 CHF entspricht einer negativen Performance von 48.15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Temenos bezifferte sich zuletzt auf 4.64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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