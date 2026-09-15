SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die Temenos-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Temenos-Papier bei 135.80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Temenos-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.736 Temenos-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 52.72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71.60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 47.28 Prozent vermindert.

Temenos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch