Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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06.10.2026 10:02:12
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Temenos-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 06.10.2023 wurde die Temenos-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Temenos-Aktie an diesem Tag 64.40 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Temenos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.553 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 104.74 CHF, da sich der Wert einer Temenos-Aktie am 05.10.2026 auf 67.45 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 104.74 CHF, was einer positiven Performance von 4.74 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Temenos eine Börsenbewertung in Höhe von 4.44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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