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24.11.2026 10:02:13
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Temenos-Investment verdienen können.
Vor 1 Jahr wurde die Temenos-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 71.25 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Temenos-Aktie investiert, befänden sich nun 14.035 Temenos-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Temenos-Anteile wären am 23.11.2026 1’055.44 CHF wert, da der Schlussstand 75.20 CHF betrug. Mit einer Performance von +5.54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Temenos jüngst 5.04 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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