SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Temenos von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Temenos-Aktie statt. Der Schlusskurs der Temenos-Aktie betrug an diesem Tag 63.55 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.574 Temenos-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117.86 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Anteils am 26.10.2026 auf 74.90 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17.86 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Temenos betrug jüngst 5.02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch