SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Temenos-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 71.35 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Temenos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.015 Temenos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Temenos-Aktie auf 74.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’042.75 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 4.27 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Temenos eine Börsenbewertung in Höhe von 4.83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch