Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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08.09.2026 10:02:16
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Temenos-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Temenos-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66.28 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 150.875 Temenos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (70.35 CHF), wäre die Investition nun 10’614.06 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.14 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Temenos betrug jüngst 4.66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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