Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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21.04.2026 10:02:17
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Temenos-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Temenos-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64.62 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Temenos-Aktie investiert hat, hat nun 1.548 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Temenos-Aktie auf 76.30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118.07 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18.07 Prozent erhöht.
Temenos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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