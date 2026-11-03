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|Rentable Temenos-Investition?
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Temenos eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Temenos-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Temenos-Anteile an diesem Tag bei 66.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Temenos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.038 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 76.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’142.86 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14.29 Prozent.
Temenos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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