SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tecan (N)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Tecan (N)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Tecan (N)-Aktie bei 259.60 CHF. Bei einem Tecan (N)-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.852 Tecan (N)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 242.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 934.51 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6.55 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Tecan (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 3.08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch