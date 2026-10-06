SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Tecan (N)-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 513.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.947 Tecan (N)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 243.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 474.39 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 52.56 Prozent.

Tecan (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch