Heute vor 1 Jahr wurden Tecan (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Tecan (N)-Papier bei 138.60 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7.215 Tecan (N)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’795.09 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Anteils am 16.11.2026 auf 248.80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 79.51 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Tecan (N) bezifferte sich zuletzt auf 3.19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch