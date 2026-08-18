SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 10 Jahren eingebracht

Die Tecan (N)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Tecan (N)-Aktie betrug an diesem Tag 162.30 CHF. Bei einem Tecan (N)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.616 Tecan (N)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118.30 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Anteils am 17.08.2026 auf 192.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18.30 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Tecan (N) belief sich zuletzt auf 2.49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch