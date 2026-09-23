Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 23.09.2021 wurde die Swisscom-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swisscom-Aktie betrug an diesem Tag 534.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Swisscom-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.873 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’219.10 CHF, da sich der Wert einer Swisscom-Aktie am 22.09.2026 auf 651.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.91 Prozent gesteigert.
Swisscom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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