Swiss Prime Site Aktie 803838 / CH0008038389
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16.09.2026 10:02:28
SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Prime Site von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in Swiss Prime Site-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Swiss Prime Site-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 109.40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 91.408 Swiss Prime Site-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 11’526.51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 126.10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.27 Prozent gesteigert.
Alle Swiss Prime Site-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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