SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Prime Site von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Swiss Prime Site-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Swiss Prime Site-Papier bei 81.95 CHF. Bei einem Swiss Prime Site-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.203 Swiss Prime Site-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 1’503.36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 123.20 CHF belief. Mit einer Performance von +50.34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Swiss Prime Site jüngst 9.79 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch