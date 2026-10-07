Swiss Prime Site Aktie 803838 / CH0008038389
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Swiss Prime Site-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Swiss Prime Site-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 79.88 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125.191 Swiss Prime Site-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 15’010.46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 119.90 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 50.10 Prozent.
Jüngst verzeichnete Swiss Prime Site eine Marktkapitalisierung von 9.58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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