SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Swiss Prime Site-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Swiss Prime Site-Anteile an diesem Tag bei 115.60 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 8.651 Swiss Prime Site-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (134.20 CHF), wäre die Investition nun 1’160.90 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.09 Prozent angewachsen.

Swiss Prime Site war somit zuletzt am Markt 10.75 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch