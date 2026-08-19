SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 19.08.2025 wurden Swiss Prime Site-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 112.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.921 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 126.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’124.00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.40 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Swiss Prime Site betrug jüngst 10.20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch