SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swiss Prime Site-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Swiss Prime Site-Papier letztlich bei 83.60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 119.617 Swiss Prime Site-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.08.2026 15’358.85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 128.40 CHF belief. Damit wäre die Investition 53.59 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Swiss Prime Site belief sich jüngst auf 10.26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch