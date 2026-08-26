Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9387 0.1%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’614 0.5%  Bitcoin 63’333 -0.5%  Dollar 0.8054 0.1%  Öl 87.4 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Accelleron-Aktie: Starkes Halbjahr bringt Prognose-Upgrade
VW-Aktie: Zukunftsstrategie gefordert
SF Urban-Aktie: Stabile Zahlen im Halbjahr
Alcon-Aktie: Millionen-Anleihe platziert
Suche...

Swiss Prime Site Aktie 803838 / CH0008038389

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentabler Swiss Prime Site-Einstieg? 26.08.2026 10:02:15

SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Swiss Prime Site-Einstiegs gewesen.

Swiss Prime Site
128.06 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swiss Prime Site-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Swiss Prime Site-Papier letztlich bei 83.60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 119.617 Swiss Prime Site-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.08.2026 15’358.85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 128.40 CHF belief. Damit wäre die Investition 53.59 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Swiss Prime Site belief sich jüngst auf 10.26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swiss Prime Site AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten