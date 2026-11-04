SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Swiss Prime Site-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Swiss Prime Site-Papier an diesem Tag bei 77.68 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hat, hat nun 1.287 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (132.60 CHF), wäre das Investment nun 170.69 CHF wert. Damit wäre die Investition um 70.69 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Swiss Prime Site eine Marktkapitalisierung von 10.57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch