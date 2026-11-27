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|Lohnender Swatch (N)-Einstieg?
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27.11.2026 10:02:31
SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swatch (N)-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Swatch (N)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Swatch (N)-Anteile bei 52.40 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hat, hat nun 190.840 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Swatch (N)-Papiere wären am 26.11.2026 7’528.63 CHF wert, da der Schlussstand 39.45 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24.71 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Swatch (N) belief sich jüngst auf 1.97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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