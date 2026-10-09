Swatch Aktie 1225514 / CH0012255144
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (N) von vor 10 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swatch (N)-Aktien verlieren können.
Vor 10 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 54.65 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18.298 Swatch (N)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 625.80 CHF, da sich der Wert einer Swatch (N)-Aktie am 08.10.2026 auf 34.20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 37.42 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Swatch (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 1.82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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