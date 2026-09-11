SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (N)-Investment von vor 10 Jahren verloren

Am 11.09.2016 wurde die Swatch (N)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 52.90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1.890 Swatch (N)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 65.97 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Papiers am 10.09.2026 auf 34.90 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34.03 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Swatch (N) belief sich jüngst auf 1.82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch