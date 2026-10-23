SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (N) von vor 3 Jahren gekostet

Vor 3 Jahren wurden Swatch (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 43.10 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Swatch (N)-Aktie investierten, hätten nun 2.320 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 79.81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 34.40 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 20.19 Prozent.

Zuletzt verbuchte Swatch (N) einen Börsenwert von 1.82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch