SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (N)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Swatch (N)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35.78 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2.795 Swatch (N)-Aktien. Die gehaltenen Swatch (N)-Papiere wären am 12.11.2026 102.15 CHF wert, da der Schlussstand 36.55 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.15 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Swatch (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 1.91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch