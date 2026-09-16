SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swatch (I)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Swatch (I)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 247.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Swatch (I)-Papier investiert hätte, hätte er nun 40.469 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 173.65 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’027.52 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29.72 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Swatch (I) belief sich zuletzt auf 9.13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch