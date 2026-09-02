Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151
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02.09.2026 10:02:14
SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swatch (I)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Swatch (I)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Die Swatch (I)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swatch (I)-Aktie bei 260.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.385 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 186.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71.54 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28.46 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich zuletzt auf 9.76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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