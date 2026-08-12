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Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151

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Rentable Swatch (I)-Investition? 12.08.2026 10:02:28

SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (I) von vor einem Jahr verdient

SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (I) von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Swatch (I) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Swatch
205.70 EUR -0.19%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Swatch (I)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Swatch (I)-Anteile an diesem Tag 139.30 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.718 Swatch (I)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Swatch (I)-Papiers auf 193.75 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139.09 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39.09 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Swatch (I) eine Börsenbewertung in Höhe von 10.13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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