SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Swatch (I)-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Swatch (I)-Anteile bei 154.85 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hat, hat nun 64.579 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 183.15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’827.58 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 18.28 Prozent vermehrt.

Swatch (I) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.48 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch