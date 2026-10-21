Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151
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21.10.2026 10:02:15
SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Swatch (I) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swatch (I)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 245.40 CHF wert. Bei einem Swatch (I)-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.075 Swatch (I)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Swatch (I)-Aktie auf 185.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 754.69 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 24.53 Prozent eingebüsst.
Swatch (I) war somit zuletzt am Markt 9.52 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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