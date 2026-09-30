Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
30.09.2026 10:02:14
SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Sulzer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sulzer-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Sulzer-Aktie bei 68.25 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.652 Sulzer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sulzer-Aktie auf 154.90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’269.53 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 126.95 Prozent.
Zuletzt verbuchte Sulzer einen Börsenwert von 5.16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
12:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochmittag billiger (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochvormittag höher (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage (AWP)
|
16.09.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Sulzer AG (N)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt pendelt am Mittwoch um die Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts geht. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.