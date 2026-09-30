SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sulzer-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Sulzer-Aktie bei 68.25 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.652 Sulzer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sulzer-Aktie auf 154.90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’269.53 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 126.95 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sulzer einen Börsenwert von 5.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch