SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sulzer-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Sulzer-Anteile bei 64.29 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Sulzer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.555 Sulzer-Aktien. Die gehaltenen Sulzer-Anteile wären am 01.09.2026 247.63 CHF wert, da der Schlussstand 159.20 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +147.63 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Sulzer eine Börsenbewertung in Höhe von 5.45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch