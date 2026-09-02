Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Investition
|
02.09.2026 10:02:14
SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sulzer-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sulzer-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Sulzer-Anteile bei 64.29 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Sulzer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.555 Sulzer-Aktien. Die gehaltenen Sulzer-Anteile wären am 01.09.2026 247.63 CHF wert, da der Schlussstand 159.20 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +147.63 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Sulzer eine Börsenbewertung in Höhe von 5.45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
16:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
12:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
26.08.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Sulzer AG (N)
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. Die US-Aktienmärkte zeigen sich mit positiver Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.