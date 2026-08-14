Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Straumann von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren in Straumann eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Straumann-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Straumann-Papier an diesem Tag 140.10 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.138 Straumann-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 102.05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 728.41 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.16 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Straumann bezifferte sich zuletzt auf 16.39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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