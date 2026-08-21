Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Straumann-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Straumann-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Straumann-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Straumann-Papier bei 171.05 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Straumann-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 58.462 Straumann-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.08.2026 auf 96.02 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’613.56 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 43.86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Straumann belief sich zuletzt auf 15.51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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