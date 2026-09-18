SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Straumann-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Straumann-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Straumann-Papier bei 187.80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.532 Straumann-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 50.40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 94.66 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 50.40 CHF entspricht einer negativen Performance von 49.60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Straumann bezifferte sich zuletzt auf 15.19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch