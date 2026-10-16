SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 5 Jahren eingebracht

Am 16.10.2021 wurde die Straumann-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 180.65 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.536 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 520.79 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Papiers am 15.10.2026 auf 94.08 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47.92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Straumann belief sich zuletzt auf 14.73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch