Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives Straumann-Investment?
|
16.10.2026 10:02:18
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Straumann eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 16.10.2021 wurde die Straumann-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 180.65 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.536 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 520.79 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Papiers am 15.10.2026 auf 94.08 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47.92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Straumann belief sich zuletzt auf 14.73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
16.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann am Freitagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann reagiert am Freitagvormittag positiv (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Börse Zürich in Grün: SLI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Straumann am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.