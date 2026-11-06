|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
06.11.2026 10:02:07
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Straumann-Aktien verlieren können.
Straumann-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Straumann-Papier an diesem Tag 111.00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.009 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 953.60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 105.85 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 953.60 CHF entspricht einer negativen Performance von 4.64 Prozent.
Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 17.12 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
06.11.26
|Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Straumann Aktie News: Straumann am Freitagmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Straumann Aktie News: Straumann am Freitagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in Zürich: SLI mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Straumann am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.