SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet

Straumann-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Straumann-Papier an diesem Tag 111.00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.009 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 953.60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 105.85 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 953.60 CHF entspricht einer negativen Performance von 4.64 Prozent.

Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 17.12 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch