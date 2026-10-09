Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor 3 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in Straumann-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Straumann-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 114.20 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Straumann-Aktie investierten, hätten nun 0.876 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Straumann-Aktien wären am 08.10.2026 76.90 CHF wert, da der Schlussstand 87.82 CHF betrug. Damit wäre die Investition 23.10 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Straumann eine Marktkapitalisierung von 14.52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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