SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor 10 Jahren verdient

Das Straumann-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Straumann-Anteile bei 38.53 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Straumann-Aktie investiert hat, hat nun 25.957 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Straumann-Aktie auf 96.38 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’501.75 CHF wert. Mit einer Performance von +150.18 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Straumann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15.51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch