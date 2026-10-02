Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Straumann von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Straumann-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Straumann-Aktie an diesem Tag 87.80 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 113.895 Straumann-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’425.97 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 01.10.2026 auf 91.54 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.26 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Straumann betrug jüngst 14.56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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