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30.10.2026 10:02:13
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätte ein Straumann-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Straumann-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Straumann-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 96.92 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.032 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 99.50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 96.44 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 0.50 Prozent gleich.
Am Markt war Straumann jüngst 15.37 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Straumann am 30.10.2026
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