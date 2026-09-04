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Lohnendes Straumann-Investment? 04.09.2026 10:02:29

SPI-Wert Straumann-Aktie: Hätte sich eine Straumann-Investition von vor einem Jahr gelohnt?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie gebracht.

Straumann
95.13 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Straumann-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Straumann-Papier bei 94.60 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 10.571 Straumann-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’004.44 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Papiers am 03.09.2026 auf 95.02 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0.44 Prozent.

Der Marktwert von Straumann betrug jüngst 15.36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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