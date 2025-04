SPI-Wert StarragTornos-Aktie: StarragTornos-Dividende niedriger

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Titel StarragTornos am 17.04.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 1.00 CHF je Aktie vereinbart. So verringerte sich die StarragTornos-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 60.00 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich StarragTornos 13.66 Mio. CHF kosten. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 103.27 Prozent.

StarragTornos-Auszahlungsrendite

Zum SIX SX-Schluss ging der StarragTornos-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 35.90 CHF aus dem Handel. Am 18.04.2025 wird der StarragTornos-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem StarragTornos-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Die StarragTornos-Aktie verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 2.70 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 5.04 Prozent.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von StarragTornos via SIX SX 31.62 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -26.48 Prozent noch immer stärker zugenommen als der StarragTornos-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie StarragTornos

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 2.25 CHF aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 6.27 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Dividenden-Aktie StarragTornos

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens StarragTornos beläuft sich aktuell auf 195.031 Mio. CHF. StarragTornos weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17.06 auf. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von StarragTornos auf 494.060 Mio.CHF, der Gewinn je Aktie machte 2.17 CHF aus.

Redaktion finanzen.ch