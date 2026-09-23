StarragTornos Aktie 236106 / CH0002361068
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine StarragTornos-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in StarragTornos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 5 Jahren wurden StarragTornos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die StarragTornos-Aktie an diesem Tag 51.00 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 196.078 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der StarragTornos-Aktie auf 34.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’666.67 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 33.33 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte StarragTornos einen Börsenwert von 184.34 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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