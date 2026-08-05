SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die StarragTornos-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49.50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20.202 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 707.07 CHF, da sich der Wert einer StarragTornos-Aktie am 04.08.2026 auf 35.00 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 29.29 Prozent.

Zuletzt verbuchte StarragTornos einen Börsenwert von 185.05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch