SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die StarragTornos-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 56.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.786 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (34.90 CHF), wäre das Investment nun 62.32 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 37.68 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von StarragTornos belief sich zuletzt auf 182.63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch