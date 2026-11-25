Heute vor 10 Jahren wurde die StarragTornos-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der StarragTornos-Aktie betrug an diesem Tag 52.95 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 188.857 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 35.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’610.01 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33.90 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von StarragTornos belief sich jüngst auf 177.12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch